18.02.2020 (21:28)

В мобильном соединении РХБ защиты состоялась экскурсия для Юнармейцев

Воспитанники Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия» средней общеобразовательной школы №24 Министерства Обороны Российской Федерации посетили мобильное соединение РХБ защитыв Саратовской области.

В ходе экскурсии юнармейцы побывали в комнате боевой славы соединения, где познакомились с историей зарождения и становления войск РХБ защиты, историей формирования мобильного соединения и с ратными подвигами её героев. Также учащимся были продемонстрированы образцы вооружения, стрелкового оружия и специальных технических средств войск РХБ защиты, применяемые в различные периоды истории.

Затем приглашенных гостей познакомили с организацией быта военнослужащих. В комнате информирования и досуга одного из подразделений соединения с юнармейцами была организована викторина, посвященная 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. В ходе которой учащиеся продемонстрировали высокие знания истории России, а также познакомились с биографией конструктора и с его разработками. Победители викторины были награждены почетными грамотами соединения.

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