Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2020 (21:28)

В мобильном соединении РХБ защиты состоялась экскурсия для Юнармейцев

Воспитанники Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия» средней общеобразовательной школы №24 Министерства Обороны Российской Федерации посетили мобильное соединение РХБ защитыв Саратовской области.

В ходе экскурсии юнармейцы побывали в комнате боевой славы соединения, где познакомились с историей зарождения и становления войск РХБ защиты, историей формирования мобильного соединения и с ратными подвигами её героев. Также учащимся были продемонстрированы образцы вооружения, стрелкового оружия и специальных технических средств войск РХБ защиты, применяемые в различные периоды истории.

Затем приглашенных гостей познакомили с организацией быта военнослужащих. В комнате информирования и досуга одного из подразделений соединения с юнармейцами была организована викторина, посвященная 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. В ходе которой учащиеся продемонстрировали высокие знания истории России, а также познакомились с биографией конструктора и с его разработками. Победители викторины были награждены почетными грамотами соединения.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Более 250 школьников из Новосибирска пополнили ряды юнармейского движения
Три серебра завоевали досаафовские стрелки на турнире в Польше
Во втором отборочном этапе конкурса «Безопасная среда-2020» на Северном флоте примут участие 15 команд специалистов РХБ защиты
Воины-интернационалисты и юнармейцы провели товарищеский матч по волейболу, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Войска РХБ защиты , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false