18.02.2020 (21:05)

В многофункциональном огневом центре парка Патриот проходит сбор инструкторов (судей), которые примут участие в соревнованиях по армейской тактической стрельбе

Около 300 специалистов по огневой подготовке соединений (воинских частей) и военных вузов, представителей видов и родов войск Вооружённых Сил, военных округов и Северного флота, а также центральных органов военного управления собрались на МФОЦ парка «Патриот» для участия в сборе судей предстоящих соревнований по армейской тактической стрельбе.

В своем вступительном слове начальник Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Иван Бувальцев отметил важность проведения как сборов, так и соревнований для роста интереса к данному виду боевой подготовки и повышения класса стрелков.

«Армейская тактическая стрельба становится неотъемлемой частью боевой подготовки. Отданные министром обороны России указания по внедрению упражнений с элементами практической стрельбы в огневую подготовку войск уже реализуются в полном объёме», - сказал начальник ГУБП.

Сбор проводится уже в третий раз. Основная цель мероприятия – передача положительного опыта и новейших методик огневой подготовки, а также проведение практических занятий и показа выполнения упражнений армейской тактической стрельбы.

В рамках сбора запланировано проведение учредительного собрания по созданию «Всероссийской федерации армейской тактической стрельбы».

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