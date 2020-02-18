18.02.2020 (19:58)

Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Ужурское соединение РВСН

Главная икона Ракетных войск стратегического назначения – образ Святой Великомученицы Варвары доставлена из Иркутской области в город Ужур Красноярского края. После встречи Святыни на железнодорожной станции «Ачинск» святыню в сопровождении автомашин ВАИ перевезли в храм Святых Петра и Павла в г. Ужуре.

В нем пройдет первый молебен об успехе в ратном деле. По окончании молебна военнослужащие и жители Ужурского гарнизона получат возможность приложиться к иконе.

Доступ к главной иконе РВСН будет открыт ежедневно. Планируется, что 20 февраля святыню для поклонения перевезут в Новосибирск, а затем, образ Святой Великомученицы Варвары отправится в Барнаул, где будет прибывать до 24 февраля.

Главная икона РВСН – образ Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой Великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.

Образ Святой Великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Иркутском ракетных соединениях и на полигоне Капустин Яр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице