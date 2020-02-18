18.02.2020 (20:53)

Новороссийские десантники провели ротное тактическое учение на полигоне «Раевский»

На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае проведено ротное тактическое учение с боевой стрельбой с личным составом гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского соединения ВДВ.

С получением сигнала учебной тревоги личный состав парашютно-десантных рот провел комплекс мероприятий по приведению подразделений в боевую готовность к выполнению мероприятий по предназначению.

В ходе учения десантники отработали вопросы ведения оборонительного боя парашютно-десантного батальона с решением комплекса учебно-боевых задач, включающих в себя выход подразделений на оборонительные позиции, занятие выгодного рубежа и совершение маневра подразделениями.

По замыслу учения, подразделения заняли район сосредоточения, организовали мероприятия по маскировке и охранению, после чего приступил к практической отработке вопросов по уничтожению противника, ведения общевойскового боя с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия, вооружения боевых машин БМД-2, удержания оборонительных позиций и создания условий для наступления основных сил полка.

Мероприятие проводится в соответствии с планом боевой подготовки соединения на 2020 год и имеет цель проверить готовность парашютно-десантных подразделений к выполнению задач по предназначению.

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