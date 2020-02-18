18.02.2020 (20:46)

Кадеты из 26 довузовских образовательных организаций различных ведомств сразятся в виртуальном пространстве

С 19 февраля 2020 года откроется VI Всероссийский киберспортивный турнир среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации «Стальная стена-2020» посвященный 75-летию Великой Победы.

Кадеты сразятся в виртуальном пространстве по компьютерной игре «Мир Танков».

За выход в финал поборются воспитанники 26-ти учебных заведений, в том числе учащиеся Самарского кадетского корпуса Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

Кадетам предстоит продемонстрировать навыки командной слаженности и взаимодействия, а также индивидуальное мастерство.

По итогам отборочного этапа конкурса «Стальная стена-2020» 8 сильнейших команд выйдут в Финал, который пройдет на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Организаторами турнира выступают Департамент информационных систем Минобороны РФ, Главный вычислительный центр ВС РФ совместно с Санкт-Петербургским кадетским военным корпусом при поддержке Ассоциации компьютерного спорта, которые приготовили для своих поклонников трансляции боевых действий разворачивающихся в виртуальном пространстве с профессиональными комментаторами.



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