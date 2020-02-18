18.02.2020 (19:57)

Военные врачи ВмедА им.С.М.Кирова провели редкую операцию

В клинике госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова хирургической бригадой под руководством заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора медицинской службы Котива Богдана Николаевича выполнено оперативное вмешательство пациенту с терминальной стадией цирроза печени.

У пациента с учётом неблагоприятного прогноза исхода основного заболевания, а также высокого риска периоперационных осложнений, сформулированы абсолютные показания к трансплантации печени.

Особенностью оперативного вмешательства явилась необходимость выполнения тромбэктомии из воротной вены, вследствие наличия сопутствующего тромбоза, с целью восстановления адекватного физиологического притока портальной крови к печени.

Прогноз для жизни у пациентов с данной патологией печени оценивается как крайне неблагоприятный. Трансплантация печени – шанс человеку на полноценную жизнь.

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