18.02.2020 (19:26)

В Ульяновской области собрали фотографии 5000 красноармейцев в рамках масштабного проекта «Дорога памяти»

Военный комиссариат Ульяновской области, в рамках масштабного проекта «Дорога памяти», уже собрал фотографии 5 тыс. красноармейцев — участников Великой Отечественной войны для мультимедийного музея.

- Военный комиссариат Ульяновской области собрал фотографии 5-ти тысячного участника Великой Отечественной войны, - сказал военный комиссар региона Петр Брыкин. - Работа продолжается, вчера в Государственном архиве Ульяновской области открылся пункт приема загрузки и оцифровки материалов о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны, в котором принимают материалы от жителей города. Военный комиссариат также собрал около 200 фронтовых писем.

Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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