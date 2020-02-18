18.02.2020 (19:12)

Главная икона Вооруженных Сил России доставлена в Архангельск

Сегодня Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» была доставлена самолётом объединения ВВС и ПВО Северного флота с аэродрома Североморск-1 на аэродром Талаги под Архангельском.

Завтра в Свято-Илиинском кафедральном соборе столицы Поморья состоится благодарственный молебен в честь принесения реликвии. В службе примут участие прихожане и православные военнослужащие Беломорской военно-морской базы и Архангельского военного гарнизона Северного флота.

В Архангельске образ Спасителя пробудет несколько дней. За это время к иконе и ковчегу с мощами святых небесных покровителей Российского воинства смогут прикоснуться все желающие. В преддверии Дня защитника Отечества «Спас Нерукотворный» и ковчег с мощами будет перевезён в Псков.

Справочно:

«Спас Нерукотворный» с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова, были привезены на Северный флот накануне Крещения. Реликвии были доставлены военно-транспортной авиацией с Дальнего Востока.

21 января состоялся первый на Кольской земле молебен в честь принесения иконы. Он прошёл в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе с участием командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева и других должностных лиц из числа командования флота и руководства Мурманской области.

Затем православная святыня была выставлена в мурманском Храме Спас-на Водах. В течение недели, до 7 февраля, икона находилась в исторической базе Северного флота – городе воинской славы Полярном, а затем в Гаждиево и в Трифонов-Печенгском монастыре.

После пребывания на Северном флоте реликвии будут переданы на территорию Западного военного округа.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».

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