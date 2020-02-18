18.02.2020 (17:55)

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку и оснащение полигонов в Западном военном округе

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в войска ЗВО проверил занятия по боевой подготовке и учебно-материальную базу полигонов Клинцы и Ельня.

В ходе проверки замглавы военного ведомства заслушал доклады заместителя командующего армией, командиров частей и начальников полигонов.

Замминистра оценил уровень боевой подготовки военнослужащих проверяемых подразделений. Вместе с тем он отметил, что «модернизация полигонов, строительство новых, современных объектов полигонной инфраструктуры, оснащение их тренажерными комплексами позволят значительно повысить уровень боевой подготовки».

По итогам инспекции полигонной учебно-материальной базы руководящему составу мотострелковых соединений и частей ЗВО были даны указания по строительству на полигонах галерей для выполнения упражнений практической стрельбы, учебных корпусов для размещения тренажеров, а также по модернизации командных пунктов и пунктов обогрева личного состава.



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