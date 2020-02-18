18.02.2020 (17:49)

Более 2 тыс. военнослужащих ЦВО задействовано в учении на Южном Урале

Двухсторонние учения танковых и артиллерийских подразделений танковой дивизии Центрального военного округа с привлечением более 2000 военнослужащих стартовали на межвидовом полигоне в Челябинской области. Учения продлятся до конца недели.

На участках полигонного фонда танкисты, разведчики, артиллеристы, специалисты связи и радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают узкоспециальные практические аспекты в обороне и наступлении. Для максимального приближения к реальным условиям боя в практических эпизодах смоделированы действия основных подразделений общевойскового боя и видов боевого обеспечения. Каждый экипаж специальных войск действует как по прямому назначению, так и в боевых порядках танкистов и мотострелков в дневное и ночное время. Экипажи танков Т-72Б выполняют задачи по прорыву эшелонированной обороны при поддержке самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». По завершении учения расчеты ствольной и реактивной артиллерии создадут огневое превосходство, прижав условного противника к земле шквальным огнем, действуя в составе разведывательно-огневых комплексов. Точность поражения и корректировку огня в режиме реального времени артиллеристам обеспечат передовые разведгруппы, оснащенные комплексами разведки и управления и связи «Стрелец».

Всего к учению привлекается более 2 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники. Практические действия проходят на войсковых стрельбищах, танковых директрисах, специальных трассах экстремального вождения.

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