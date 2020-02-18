18.02.2020 (16:47)

В Хакасии подвели итоги уникального телемоста между Абаканом и Волгоградом

В Хакасии подвели итоги уникального телемоста между городами Абакан и городом-героем Волгоградом, в котором приняли участие более 500 юнармейцев. Мероприятие проходило при поддержке командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Автор проекта «Георгиевское поколение» Екатерина Буланова отметила большую поддержку командования ЦВО: «Особую благодарность хочу выразить командующему войсками Центрального военного округа, генерал-полковнику Лапину Александру Павловичу за поддержку, организацию и проведение телемоста «Георгиевское поколение», а также начальнику Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенанту Косенкову Олегу Ивановичу за предоставление аудиторий для проведения телемоста. Помощь в подготовке исторических фактов оказали нам также сотрудники Волгоградского краеведческого музея, музея Сталинградской битвы и специалисты музея Красноярской железной дороги на станции Абакан».

Главным событием телемоста стал премьерный показ фильма «Колыбельная для Сталинграда» из цикла «Возрождение», снятого по реальным событиям в Хакасии. Эта история о детях Сталинграда, которые несмотря на военное время, продолжали учиться в разрушенном городе. Артистами художественного фильма стали юнармейцы, участники отряда «Георгиевское поколение», их учителя и родители. Телемост станет традиционным в Хакасии, в скором будущем он соединит юнармейцев из Абакана с юнармейцами Омска.

Телемост проходил на базе железнодорожных соединений, дислоцированных в Хакасии и Волгограде. В видеоконференции приняли участие более 500 юнармейцев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице