18.02.2020 (17:30)

Министр обороны РФ выступил на пресс-конференции по итогам консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Италии в формате «2+2»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выступил на пресс-конференции по итогам консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Италии в формате «2+2» в Риме.

В начале своего выступления Сергей Шойгу поблагодарил итальянских коллег за гостеприимство и выразил мнение, что сегодняшнее заседание является знаковым событием как для России, так и для Италии.

Как заявил глава российского военного ведомства, за последние годы существенно возросло количество проблем международной безопасности, решать которые можно только скоординированными усилиями различных государств. Важную роль в этом процессе могут сыграть военные ведомства России и Италии.

«С министром обороны Италии господином Гуерини, а также в формате «2+2» обсудили такие актуальные темы, как безопасность, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения», — сообщил Сергей Шойгу.

Он также отметил, что полезные дискуссии состоялись в сфере евробезопасности.

«В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается последовательный рост террористических угроз, киберпреступности, незаконной миграции, для противодействия которым было бы полезно объединить усилия», — сказал Министр обороны России.

Кроме того, глава российского военного ведомства сообщил, что в ходе переговоров участники затронули обстановку в Сирии, на севере Африки и Сахеле.

«Есть общее понимание того, что борьбу с международным терроризмом в этих регионах необходимо продолжать, а для решения внутренних конфликтов в отдельных странах региона оказывать содействие в налаживании мирного диалога между противоборствующими сторонами», — заявил Сергей Шойгу.

Также важной темой, по словам Министра обороны, стало восстановление регулярных российско-итальянских контактов по линии военных ведомств.

«Отказ от общения приводит к росту недопонимания и непредсказуемости, — подчеркнул глава российского военного ведомства. — Заверили итальянских коллег, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько они к нему готовы. Тем более что у нас есть хороший опыт взаимодействия».

Сергей Шойгу добавил, что итальянским партнерам был предложен ряд направлений сотрудничества, которые можно было бы реализовать в ближайшей перспективе.

«В заключение хочу еще раз поблагодарить министра обороны Италии за деловой и конструктивный диалог», — подытожил глава Минобороны России.

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