18.02.2020 (17:11)

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота завершил программу делового захода в Оман

Сегодня экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в порт порта Салала (Оман) и вышел в Аденский залив. Корабль взял курс в назначенный район, где его ожидают суда обеспечения танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий».

За время стоянки в порту экипаж пополнил до установленных норм запасы топлива, воды и продовольствия. По плану дальнего похода отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

1 октября 2019 года отряд кораблей Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань г. Балтийска и взял курс в Индийский океан. В декабре 2019 года экипаж корабля «Ярослав Мудрый» впервые принял участие в морской части российско-индийских учений «ИНДРА-2019», трехсторонних учениях с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности.

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