18.02.2020 (16:40)
Экипажи военно-транспортной авиации ВКС в Тверской области отработали полеты при метеоминимуме
В Тверской области экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) совершили учебно-тренировочные полёты при минимальном значении погодных условий для выполнения полетных заданий.
Сложные метеорологические условия были обусловлены низкой облачностью (менее 150 метров), обильными осадками с сильными порывами ветра и прямой видимостью менее 1,5 километров.
Полеты проходили на малой высоте — не более одного километра.
Летный состав отработал взлеты и посадки, воздушную навигацию и технику пилотирования.
В составе экипажей к полётам также привлекались и молодые летчики военно-транспортной авиации в качестве помощников командиров кораблей, штурманов и бортовых специалистов.
Всего в полётах было задействовано более 10 единиц техники. Осуществлено свыше 20 самолётовылетов.