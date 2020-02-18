18.02.2020 (16:40)

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС в Тверской области отработали полеты при метеоминимуме



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи военно-транспортной авиации ВКС в Тверской области отработали полеты при метеоминимуме

В Тверской области экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) совершили учебно-тренировочные полёты при минимальном значении погодных условий для выполнения полетных заданий.

Сложные метеорологические условия были обусловлены низкой облачностью (менее 150 метров), обильными осадками с сильными порывами ветра и прямой видимостью менее 1,5 километров.

Полеты проходили на малой высоте — не более одного километра.

Летный состав отработал взлеты и посадки, воздушную навигацию и технику пилотирования.

В составе экипажей к полётам также привлекались и молодые летчики военно-транспортной авиации в качестве помощников командиров кораблей, штурманов и бортовых специалистов.

Всего в полётах было задействовано более 10 единиц техники. Осуществлено свыше 20 самолётовылетов.

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