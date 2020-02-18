Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2020 (16:40)

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС в Тверской области отработали полеты при метеоминимуме

Фото Видео

В Тверской области экипажи Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) совершили учебно-тренировочные полёты при минимальном значении погодных условий для выполнения полетных заданий.

Сложные метеорологические условия были обусловлены низкой облачностью (менее 150 метров), обильными осадками с сильными порывами ветра и прямой видимостью менее 1,5 километров.

Полеты проходили на малой высоте — не более одного километра.

Летный состав отработал взлеты и посадки, воздушную навигацию и технику пилотирования.

В составе экипажей к полётам также привлекались и молодые летчики военно-транспортной авиации в качестве помощников командиров кораблей, штурманов и бортовых специалистов.

Всего в полётах было задействовано более 10 единиц техники. Осуществлено свыше 20 самолётовылетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В ВТА в 2019 году поступили серийные самолеты Ил-76мд-90а
В ВТА более 100 молодых лейтенантов приступили к освоению авиационной техники, стоящей на вооружении
Командованию военно-транспортной авиации вручено Знамя объединения
В ноябре части командования военно-транспортной авиации ВКС пополнили более 100 выпускников летных училищ

Метки:
Военно-транспортная авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false