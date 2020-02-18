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18.02.2020 (16:37)

Военнослужащие снайперских подразделений ЦВО в Поволжье учились бороться с низколетящей авиацией

Снайперские подразделения Центрального военного округа провели учение по противодействию низколетящей авиации и беспилотным летательным аппаратам в Поволжье.

По замыслу учения, условный противник пытался авиаударом уничтожить звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, находящихся на полевом аэродроме. Снайперские пары, оснащенные винтовками СВДС и АСВК, организовали огневую засаду уничтожив экипажи вертолетов условного противника, находящихся в воздушном пространстве.

Также было выполнено более 120 задач по уничтожению барражирующих беспилотников. Снайпера отработали технику скрытного передвижения, оборудование позиций для ведения огня, классификацию целей по важности.

Учение, прошедшее на Рощинском и Тоцком полигоне, является отборочным этапом конкурса «Снайперский рубеж». В нем приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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