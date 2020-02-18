18.02.2020 (16:10)

Тактическое учение с привлечением около 1000 российских мотострелков завершились в Таджикистане

На горном полигоне Ляур завершилось тактическое учение с привлечением около 1000 мотострелков российской военной базы в Таджикистане.

В ходе двухнедельного учения, которое проходило в период с 3 по 18 февраля, военнослужащие отработали тактические действия в обороне и в наступлении с выполнением задач на различных ландшафтах местности, а также в населенных пунктах как днем, так и ночью с применением разведывательно-огневых и ударных комплексов.

На заключительном этапе мероприятия подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также из вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу противника. Для этого на полигоне было подготовлено более 2 тыс. управляемых мишеней.

Всего в учении было задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-24, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7, беспилотные летательные аппараты.

Основной целью тактического учения явилась проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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