18.02.2020 (16:30)
Военные моряки приняли участие в видеолектории, посвященном адмиралу Фёдору Ушакову, в Президентской библиотеке на Сенатской площади
В Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге прошел видеолекторий из цикла «Знание о России», посвящённый выдающемуся российскому флотоводцу адмиралу Фёдору Ушакову, причисленному в 2001 году к лику святых. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на портале библиотеки.
В качестве почётного гостя был приглашён потомок знаменитого флотоводца — настоятель храма Архангела Михаила в деревне Мельницы Псковской области отец Георгий (Юрий Ушаков). Он родился в Ленинграде 15 октября 1937 года в семье известного художника Василия Ушакова. Ребёнком пережил тяжёлые блокадные дни, затем много ездил по стране, но вернулся в родной город, окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной (ныне — Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица), в 1977 году принял сан дьякона, а позже — священника. Гости Президентской библиотеки получили возможность задать отцу Георгию интересующие их вопросы, в том числе и о семейных историях, связанных с именем прославленного предка, его героических заслугах.
Как известно, венцом карьеры адмирала Фёдора Ушакова, не проигравшего ни одного сражения, за что его сравнивали с генералиссимусом Александром Суворовым, стала кампания в Средиземном море 1798–1800 гг. Тогда Черноморский флот под его командованием изгнал из Греции и Италии французские войска, а состоявшийся в ходе кампании успешный штурм крепости Корфу занял прочное место в учебниках по военной истории, в литературе и кинематографе. О тех знаменательных событиях, опираясь на «Исторический журнал эскадры адмирала Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море в 1798–1800 гг.» и другие уникальные документы из фонда Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ), рассказал Алексей Емелин, кандидат исторических наук, ио. заместителя директора, начальник отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности РГАВМФ.
Перед гостями Президентской библиотеки по видеоконференцсвязи из Калининграда с докладом «Образ непобедимого адмирала Ф. Ф. Ушакова в подготовке военных кадров» выступил Денис Лосев — кандидат военных наук, доцент кафедры тактики филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».
Об истории Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Минобороны России рассказал заведующий отделом воспитательной работы учебного заведения Игорь Масич.