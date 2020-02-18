18.02.2020 (15:51)

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ запустят газотурбогенератор для корабельной газотурбинной установки ГТУ-6А

20 февраля на территории Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ в стенах учебно-тренировочного комплекса газотурбинных энергетических установок будет торжественно введён в строй действующий образец корабельной техники – газотурбогенератор ГТУ-6А.

Данная установка (или «горячий» макет) предназначена для подготовки слушателей и курсантов дополнительного профессионального, высшего и среднего профессионального образования по ряду вопросов боевой и повседневной эксплуатации технических средств электромеханической боевой части надводных кораблей с газотурбинными энергетическими установками. Аналоги данного генератора используются на больших противолодочных кораблях проекта 1155, на ракетных крейсерах проектов 1164.

Участникам и гостям мероприятия будет продемонстрировано учебное занятие практической направленности «Подготовка к пуску, пуск, наблюдение во время работы и остановка ГТГ» для курсантов факультета «Турбинных энергетических установок, применения и эксплуатации вооружения и средств РХБЗ сил флота».

Действующий газотурбинный генератор (ГТГ) позволит повысить качество практической подготовки будущих инженеров-механиков ВМФ при изучении физических процессов, принципа действия, правил эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, а также отработке принятия инженерных решений в процессе использования главных и вспомогательных механизмов кораблей ВМФ.



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