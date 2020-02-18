18.02.2020 (15:47)

Мотострелковый полк общевойсковой армии ЗВО проведет плановое учение в Воронежской области

Подразделения мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа приступили к подготовке планового учения на полигоне Погоново в Воронежской области.

Учение пройдет под руководством командира Вислинской мотострелковой дивизии полковника Алексея Авдеева. Для командиров батальонов и дивизионов общевойсковой армии ЗВО будут развернуты свыше 30 учебных мест в целях демонстрации передового опыта применения войск с использованием локального опыта современных вооруженных конфликтов.

Подразделения полка в соответствии с боевыми распоряжениями приступили к выводу вооружения, военной и специальной техники, а также личного состава подразделений в районы выполнения учебно-боевых задач. Накануне на полигоне было проведено развертывание систем управления и штаба руководства.

Учение пройдет с 18 по 21 февраля. В нём будет задействовано около тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

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