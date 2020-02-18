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18.02.2020 (15:39)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия с противопожарными командами

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятия по противопожарной подготовке.

На теоретической части занятий пожарные ОГРВ ПРРМ сдали зачеты по противопожарной подготовке. В частности, необходимо было перечислить и описать классификации пожаров по рангу, по типу, по плотности застройки, а также произвести классификацию материалов по их возгораемости.

В рамках практических занятий пожарные расчеты отработали нормативы по надеванию специальной одежды и снаряжения, развертыванию насосно-рукавных систем и первичных средств пожаротушения. Кроме того, пожарные ОГРВ ПРРМ отработали действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при отравлении угарным газом и ожогах различной степени.

В ходе практических занятий пожарными расчетами использовались пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси автомобилей Урал-5557 и КамАЗ-43118, предназначенные для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Пожарная безопасность
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