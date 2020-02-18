18.02.2020 (15:33)

Экипажи Су-34 ЦВО уничтожили наземные объекты условного противника в ходе учения на Урале

Летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения, завершившегося на полигоне в Курганской области, отработали обнаружение и уничтожение наземных объектов условного противника.

В ходе учения самолет-разведчик Су-24МР выполнил разведку местности и передал координаты местонахождения противника. Экипажи Су-34 совершили одиночные и парные полеты на высоте от 400 до 8000 метров в район нахождения незаконных бандформирований. Летчики провели обнаружение целей, имитирующих командные пункты и бронетехнику, нанесли удары авиационными бомбами П-50Т с малых высот и отработали сложные маневры по уходу от средств противовоздушной обороны.

К полетам привлекались порядка 100 военнослужащих из числа группы управления полётами, лётного и инженерно-технического состава, было задействовано около 10 самолетов. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили более 30 вылетов и поразили около 60 наземных целей.

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