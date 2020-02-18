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18.02.2020 (15:30)

Более 250 школьников из Новосибирска пополнили ряды юнармейского движения

Более 250 школьников Новосибирска пополнили ряды юнармейского движения во время проведения ХVIII городского смотра строя и песни «Аты-баты».

Ребята в торжественной обстановке получили свидетельства о вступлении в ряды Юнармии, произнесли клятву на верность Родине и по традиции исполнили гимн.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица, сотрудники военного комиссариата Новосибирской области, представители администрации города, силовых структур и ведомств.

После торжественной присяги начался смотр строя и песни «Аты-баты», в котором состязались старшеклассники образовательных организаций города в возрасте от 13 до 18 лет. Патриотическое мероприятие проходит в Новосибирске в 18 раз. В этом году оно посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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