18.02.2020 (15:30)
Более 250 школьников из Новосибирска пополнили ряды юнармейского движения
Более 250 школьников Новосибирска пополнили ряды юнармейского движения во время проведения ХVIII городского смотра строя и песни «Аты-баты».
Ребята в торжественной обстановке получили свидетельства о вступлении в ряды Юнармии, произнесли клятву на верность Родине и по традиции исполнили гимн.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Владимир Перепелица, сотрудники военного комиссариата Новосибирской области, представители администрации города, силовых структур и ведомств.
После торжественной присяги начался смотр строя и песни «Аты-баты», в котором состязались старшеклассники образовательных организаций города в возрасте от 13 до 18 лет. Патриотическое мероприятие проходит в Новосибирске в 18 раз. В этом году оно посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.