18.02.2020 (15:28)

Более 200 тысяч сведений об участниках Великой Отечественной войны собраны Военным комиссариатом Новосибирской области для проекта «Дорога памяти»

Более 200 тысяч сведений об участниках Великой Отечественной войны собраны Военным комиссариатом Новосибирской области, в рамках реализации всероссийского проекта «Дорога памяти», посвященного 75-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Сбором и обработкой информации занимаются сотрудники военкоматов. В специально оборудованных помещениях они проводят оцифровку собранного материала, который впоследствии размещают в единой базе данных проекта «Дорога памяти».

Все оцифрованные фотографии и записи станут частью мультимедийной галереи в Центральном музее Вооруженных Сил России.

Принять участие в проекте и увековечить память своего героя может каждый желающий. Информация и фотодокументы принимаются в пунктах приема, которые организованы в военных комиссариатах Новосибирской области.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

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