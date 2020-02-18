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18.02.2020 (14:32)

В Ростове-на-Дону военнослужащие ЮВО приняли участие в богослужении перед Главной иконой МТО ВС РФ

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В Ростове-на-Дону в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» было совершено молебное пение перед главной иконой материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации – образу святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Молебен возглавил протоиерей Андрей Немыкин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. Ему сослужил благочинный Северо-Западного округа, настоятель храма протоиерей Константин Макаренко.

В богослужении приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, командование военного округа и прихожане храма.

Завершит свой путь икона в подмосковном парке «Патриот» 9 мая, в день открытия Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Справочно:

Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году, мощи его покоятся в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря. В 2019 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом объявлен небесным покровителем специалистов МТО Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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