18.02.2020 (14:30)

Минобороны России придает особое внимание восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии

Минобороны России придает особое внимание восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини.

«Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии, — сказал Сергей Шойгу. — Наибольшее внимание придаем восстановлению регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики».

Министр обороны России отметил, что на встрече хотел бы более подробно остановиться на оценке двустороннего военного сотрудничества.

«Италия — наш давний надежный партнер. Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями», — констатировал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что «ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе».

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