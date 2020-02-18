18.02.2020 (14:06)

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 Балтийского флота отработали применение авиационных средств поражения по морским целям

Пилоты транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 соединения морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили ракетные стрельбы в морских полигонах в акватории Балтийского моря.

В ходе учебных мероприятий более 10 экипажей вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли и малоразмерные цели противника.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по как поодиночке, так и в составе пар.

Практические стрельбы способствуют повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработке и совершенствованию тактики и способов применения морской авиации.

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