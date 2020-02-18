18.02.2020 (13:25)

В Москве в День защитника Отечества военнослужащие ЗВО произведут праздничный артиллерийский салют

В Москве отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) произведет праздничный артиллерийский салют в День защитника Отечества.

В 21:00 из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, в небо столицы будет выпущено свыше 10 тыс. фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, которые будут размещены на Поклонной горе.

Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице