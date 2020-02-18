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18.02.2020 (13:23)

На учении под Саратовом военнослужащие учились применять ТДА-3 на базе автомобиля КамАЗ для маскировки завода от авиаудара

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты аэрозолями скрыли от авиации противника завод на тактико-специальном учении в Саратовской области.

Основная и ложная аэрозольные завесы были созданы с помощью новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе автомобиля КамАЗ. В результате проведенных мероприятий объект около двух часов оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации условного противника.

Учение проходило на полигоне Шиханы. В нем участвовали свыше 600 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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