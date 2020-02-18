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18.02.2020 (13:20)

Мотострелки ЦВО впервые зимой провели учение в Оренбуржье с применением пикапов

Военнослужащие мотострелкового высокомобильного соединения Центрального военного округа (ЦВО) впервые зимой провели тактическое учение в Оренбуржье с применением пикапов.

По замыслу практических действий, мотострелки совершили 250-километровый марш на пикапах УАЗ «Патриот» по дорогам общего пользования и в ходе атаки уничтожили обороняющихся «боевиков». Действия военнослужащих в ходе наступления поддерживали реактивные системы залпового огня «Град», которые наносили огневые удары по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. Кроме этого, военнослужащие рейдового подразделения на пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами «Корд» совершили маневр в условиях бездорожья, тем самым завершили разгром условных бандформирований.

Данное учение стало проверкой проходимости автомобилей в условиях глубокого снежного покрова и плохой погоды.

В мероприятии боевой подготовки на Тоцком полигоне приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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