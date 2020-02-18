18.02.2020 (13:06)

Армеец Роман Репилов – двукратный чемпион мира 2020 года

В пятницу, в первый день соревнований чемпионата мира, армейский саночник стал лучшим в спринте среди одноместных саней среди мужчин. Репилов показал время 34,901 секунды. Второе место занял австриец Давид Гляйршер (+0,006 секунды), третье - итальянец Доминик Фишналлер (+0,058).

Еще одно «золото» спортсмен ЦСКА завоевал в соревновании мужчин в одноместных санях. По итогам двух попыток Репилов показал время 1 минута 43,099 секунды. Второе место занял австриец Йонас Мюллер (+0,032 секунды), замкнул тройку лучших его соотечественник Вольфганг Киндль (+0,202).

Еще одну медаль в копилку сборной России на чемпионате мира в соревновании двоек принесли армейские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов, показав второй результат.

В одиночных санях среди женщин обладательницей бронзовой награды стала Виктория Демченко.

Важно отметить, что чемпионат мира по санному спорту проводился в России впервые.

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