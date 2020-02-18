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18.02.2020 (13:03)

Армейские рапиристки выиграли «золото» на этапе юниорского Кубка мира в составе команды

В составе женской юниорской сборной России по рапире выступали три представительницы филиала ЦСКА/Санкт-Петербург: Ангелина Кононова, Елена Петрова и Александра Сундучкова, а также Виталина Анащенкова. В полуфинале российские спортсменки со счётом 31:21 выиграли у соперниц из Польши. В финале армейским фехтовальщицам удалось сломить своих соперниц из команды США со счётом 45:37. По данным Федерации Фехтовании России 2020 года, команда из США не позволила россиянкам выиграть две недели назад турнир в Бохуме (Германия).

Ранее в личном турнире Ангелина Кононова впервые в своей карьере стала бронзовым призером этапа юниорского Кубка мира. На пути к пьедесталу армейская спортсменка одержала победы над итальянками Джорджией Мемоли – 15:10 и Карлоттой Феррари – 9:8, а также американками Элизабет Хе – 14:10 и Зандер Роудс – 15:13. Полуфинальный бой с француженкой Евой Лашерай у рапиристки ЦСКА не получился, и она уступила со счетом 3:15. Завершив турнир на третьем месте.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , ЦСКА
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