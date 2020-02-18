18.02.2020 (12:59)

Семейные архивы времен Великой Отечественной войны на более 70 тыс. кубанцев оцифрованы в рамках акции «Дорога Памяти»

В Краснодарском крае в рамках проекта Минобороны Российской Федерации «Дорога памяти» собраны архивные данные на 70 тыс. фронтовиков из Краснодарского края.

Сбор писем и фотографий из личных архивов фронтовиков, написанных в годы войны, для их копирования и перевода в электронную базу осуществляется сотрудниками районных военных комиссариатов, музеев, библиотек и социальных учреждений.

Всего предстоит собрать данные почти на 130 тыс. человек. Именно столько ветеранов Великой Отечественной войны в электронной базе краевого военного комиссариата.

«Проект Министерства обороны очень активно поддержали жители Кубани. В день военный комиссариат края пропускает через себя около 5 тыс. различных документов времен войны. Это колоссальная работа, к которой мы привлекаем и юнармейцев, и волонтеров», – рассказал военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой Отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более 33 млн человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов – именно столько дней длилась война.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора.

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