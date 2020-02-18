18.02.2020 (12:58)
Подразделения войск РХБ защиты ЮВО приняли участие в совместном межвидовом учении в Волгоградской области
Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Андрей Волков оценил действия подчиненных в ходе совместного межвидового учения соединения РХБ защиты ЮВО и отдельной десантной-штурмовой бригады на полигоне Лебяжье Волгоградской области.
В рамках межвидового учения военнослужащими соединения (РХБ) защиты совместно с десантниками выполнена ликвидация последствий химического заражения.
По замыслу учения, в результате аварии на радиационном опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ. Батальон РХБ разведки совершил марш в район техногенной аварии и провел разведку района аварии для определения масштабов и зон радиоактивного заражения местности вокруг объекта.
Батальон аэрозольного противодействия осуществил аэрозольную маскировку стоянок самолетов на аэродроме на новейших машинах ТДА-3, которые превосходят по своим характеристикам предыдущие образцы техники в 5-6 раз.
В ходе учения были задействованы новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, контрольно-распределительный пост КРПП-2, автомобильные разливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки с установленным авиационным двигателем ТМС-65, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект аэрозольной дезинфекции КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-1О.В учении приняли участие более 700 военнослужащих ЮВО, а также задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты.