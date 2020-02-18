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18.02.2020 (12:57)

Авиационный полк ЮВО в Ставропольском крае пополнился новейшим штурмовиком Су-25СМ3

Штурмовая авиация Южного военного округа (ЮВО) пополнилась тремя новейшими глубокомодернизированными самолетами Су-25СМ3. Совершив перелет с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования, самолеты прибыли в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику, – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.

Это уже четвертая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» приблизилось к двум десяткам единиц.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Самолеты , Южный военный округ
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