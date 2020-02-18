18.02.2020 (12:50)

Инженеры ЮВО провели тактико-специальное учение в Кабардино-Балкарии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инженеры ЮВО провели тактико-специальное учение в Кабардино-Балкарии

Инженеры воинской части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Кабардино-Балкарии, провели тактико-специальное учения на полигоне.

В полевом выходе задействовано более 500 военных инженеров и около 150 единиц специальной техники.

В ходе учения военные инженеры навели мосты на участке переправы с использованием понтонно-мостового парка ПМП, мостовых переходов через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

Инженеры провели практические занятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, соблюдению требований безопасности при их ликвидации. Также они изучили наиболее эффективные способы выполнения других задач инженерного обеспечения с учетом боевого опыта.

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