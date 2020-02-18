18.02.2020 (12:47)

Тактический воздушный десант ЮВО уничтожил условного противника в горах Армении

Военнослужащие российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения на высокогорном полигоне Алагяз в группах тактического воздушного десанта уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника в горах.

По замыслу учения, группы тактического воздушного десанта из числа военнослужащих разведывательных подразделений были переброшены из полигона Памбак и десантированы в район выполнения специальной задачи на полигон Алагяз вертолетами армейской авиации Ми-8МТВ авиабазы Эребуни.

Разведчики с использованием имитационных зарядов ИМ-120, сигнальных ракет и холостых патронов создали обстановку, приближенную боевой, отработали в горной местности разведывательно-поисковые действия, по указанным координатам обнаружили размещение условной базы, уничтожили живую силу и бронеобъекты противника.

Двусторонние ротные тактические учения на российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

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