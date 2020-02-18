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18.02.2020 (12:42)

Разведчики ЮВО из Волгоградской области убыли в Северную Осетию для совершенствования горной подготовки

Около 100 разведчиков мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, убыли в горный учебно-тренировочный комплекс Дарьял в Северной Осетии для прохождения курса горной подготовки.

За месяц разведчикам предстоит выполнить учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Также в ходе курса разведчики выполнят организацию наблюдательных постов, секретов, разведывательных засад, действий в разведывательном дозоре, различные способы и приемы маскировки с использованием подручных средств и другие задачи.

Воины-разведчики получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.

Все занятия на полигоне Дарьял проходят на высотах от 1,3 до 3 тыс. м над уровнем моря, что накладывает определенную специфику на проводимые занятия.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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