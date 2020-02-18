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18.02.2020 (12:41)

Армейские борцы стали чемпионами Европы

Накануне в Риме (Италия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. В заключительный день соревнований армейский вольник Артур Найфонов завоевал золотую награду в весовой категории до 86 кг.

В финальном поединке лейтенант Артур Найфонов оказался сильнее    23-летнего Майлса Амина, выступающего за сборную Сан-Марино (4:0). Бронзовые медали завоевали Расул Цихаев из Белоруссии и представитель Словакии Борис Макоев.

Ранее на турнире еще одну золотую награду в копилку сборной России положил прапорщик Азамат Тускаев, выступающий в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке 26-летний армеец оказался сильнее Сулеймана Атлы из Турции. Бронзовые медали завоевали серб Стеван Мичич и немец Хорст Лер.

Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и рядовой спортивной роты ЦСКА Магомед Рамазанов (до 79 кг) завоевали серебряные награды.

Еще одну медаль – бронзовую – на турнире завоевала прапорщик Мария Кузнецова, выступающая в весовой категории до 65 кг.
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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