18.02.2020 (12:29)

В 58-й армии ЮВО стартовал конкурс профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки»

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне стартовал второй армейский отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

В соревнованиях, которые продлятся до конца недели, принимает участие более 100 разведчиков из соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

В ходе армейского этапа конкурса военнослужащие разведывательных подразделений в полной экипировке со штатным оружием на время преодолеют водную преграду шириной до 100 м, совершат марш-бросок на 3 км в район сбора и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного оружия. Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработают задачи организации связи и передачи разведывательных донесений, что также учитывается при начислении баллов.

Самым сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. На специализированной полосе препятствий «Тропа разведчика» разведывательные подразделения преодолеют более 20 препятствий на дистанции около 800 м.

Победители конкурса будут представлять 58-ю армию ЮВО на третьем окружном этапе конкурса.

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