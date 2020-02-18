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18.02.2020 (12:28)

Армейцы завоевали два «золота» на Чемпионате мира по конькобежному спорту

Наталья Воронина завоевала первую в карьере золотую медаль мирового первенства, на дистанции 5000 м, установив новый мировой рекорд.

Армейская спортсменка показала результат 6 минут 39,021 секунды, опередив трехкратную олимпийскую чемпионку Мартину Сабликову из Чехии - 6.41,184.

В тот же день еще один спортсмен Центрального спортивного клуба Армии Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров и тоже обновил мировой рекорд.

Кулижников показал время 1 минута 5,697 секунды, вторым и третьим стали представители Нидерландов Кьелд Нейс (1.06,730) и Томас Крол (1.06,749). Ранее мировой рекорд принадлежал Нейсу (1.06,18).
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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