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18.02.2020 (11:44)

В Бурятии более 500 военных инженеров повысят боевое мастерство в ходе полевого выхода

Военнослужащие инженерных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, готовятся к масштабному полевому выходу.

В ходе проведения мероприятий военнослужащие отработают одиночную подготовку, затем будет проведено тактико-специальное учение (ТСУ) в составе подразделений.

Основной целью ТСУ является отработка задач инженерного обеспечения войск в боевой обстановке.

Практической частью предусмотрено совершение марша в заданный район с выполнением задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

 Прибыв в назначенный район, военные инженеры развернут полевые электростанции для обеспечения действий группировки войск и приступят к выполнению задач по предназначению.

В рамках учения военнослужащие произведут поиск взрывоопасных предметов на местности с применением миноискателей «Коршун» для подготовки путей движения и маневра войск.

Также, военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжелой инженерной техники типа инженерной машины разграждения (ИМР).

Кроме того, группы разминирования выполнят инженерную разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов.

К учению привлечено более 500 человек, задействовано около 100 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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