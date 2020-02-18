18.02.2020 (11:16)

75-летие Великой Победы стало главной темой смотра художественной самодеятельности в Челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА»

В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра Военно-Воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошел смотр художественной самодеятельности, посвященный 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В большом гала-концерте приняли участие творческие коллективы 1 факультета (подготовки штурманов), 2 факультета (боевого управления авиацией и управления воздушным движением) и Учебной авиационной базы (2 разряда, г. Челябинск). До участия в финале были допущены только лучшие номера, которые прошли отбор на уровне подразделений.

Главным условием участия в смотре было использование в репертуаре и произведениях тематики Великой отечественной войны. Участники рассказывали со сцены стихи и прозу, посвященные неизвестному солдату. Исполняли песни и танцевальные номера, главными героями которых стали фронтовики.

В жюри смотра специально были приглашены профессионалы – люди, представляющие различные творческие профессии. Судьи оценивали не только творческий уровень каждого номера в отдельности, но и целостность представленной программы, а также тематику произведений.

«Я уже не первый год вхожу в состав жюри на смотре художественной самодеятельности Челябинского филиала Военно-воздушной академии. И должен признаться, что в этот раз курсанты удивили уровнем своей подготовки. Некоторые номера, это готовые законченные творческие произведения, которые можно включать в любую большую концертную программу посвященную Победе на уровне Челябинска и даже области. Я знаю по себе, что рассказать историю с помощью художественных образов сложно даже для профессионалов. Но курсанты справились, ещё раз доказав, что талантливые люди, талантливы во всем», - поделился впечатлениями председатель жюри, заместитель директора Челябинской Государственной Филармонии Михаил Зацепин.

По итогам смотра наибольшее количество индивидуальных номинаций члены жюри отдали курсантам 1 факультета (подготовки штурманов). Однако, первый приз и кубок победителей, второй года подряд, был присужден творческим коллективам 2 факультета (боевого управления авиацией и управления воздушным движением).

«Не смотря на что, по уровню мастерства курсанты 2 факультета, немного, уступали своим оппонентам, им удалось превратить концертную программу в цельное произведение, которое смотрелось на одном дыхании. Все было сделано по классическим канонам хорошего представления, с прологом в начале, историей Великой Отечественной войны в середине и трогательным финалом», - поделился впечатлениями член жюри, заместитель директора крупного регионального медиа-холдинга Павел Михайлов.

Во время проведения смотра в фойе концертного зала был развернут пункт приема документов и фотографий для их дальнейшего размещения в информационном массиве «Дорога памяти». За время работы пункта данные о своих родственниках смогли подать более 200 человек.

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