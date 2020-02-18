18.02.2020 (11:10)

Беспилотники Северного флота в ходе учения провели полеты над Кольским полуостровом

Военнослужащие полка беспилотной авиации армии ВВС и ПВО Северного флота отработали полеты над Кольским полуостровом и прибрежными районами Баренцева моря.

В ходе тренировочных полетов операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» отработали навыки управления при разведке районов действий кораблей, отслеживании оперативной обстановки, отработали взаимодействие и обмен данными с береговыми и морскими силами флота, а также провели разведку морского района.

Полеты с целью тренировки навыков операторов и отработки взаимодействия с силами флота проводятся на постоянной основе. Наблюдение с помощью беспилотных летательных аппаратов помогает выявлять посторонние объекты, например, рыболовные суда, которые могут оказаться в закрытых морских районах учений.

В боевой обстановке применение беспилотной авиации позволяет получить полную и объективную картину театра военных действий, вовремя обнаружить противника и обеспечить точность нанесения артиллерийских и ракетных ударов.

В настоящее время командование полка беспилотной авиации Северного флота разрабатывает различные приемы применения беспилотников в море. Участие дронов в учениях существенно повышает эффективность применения сил флота.

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