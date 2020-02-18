18.02.2020 (11:02)

Мотострелки Северного флота провели учение по тыловому обеспечению в арктических условиях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки Северного флота провели учение по тыловому обеспечению в арктических условиях

В преддверии 320-летия вещевой и продовольственной служб Вооружённых сил России на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области прошло тыловое учение. Военнослужащие армейского корпуса Северного флота в условно боевой обстановке отработали применение новой техники тылового обеспечения на базе гусеничных вездеходов ДТ-30 «Витязь».

В учении были задействованы новейшие образцы специальной техники, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих арктических войск: полевая кухня КА-250/30ПМ и хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, водяная цистерна ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно – складской модуль ХСМА-12/30ПМ.

Эта техника разработана для организации питания военнослужащих в суровых условиях Арктической зоны и других регионах с тяжелым климатом. Её производство началось параллельно с формированием арктических подразделений. На вооружение Северного флота она поступает с 2017 года.

Сегодня тыловые подразделения сухопутных и береговых войск Северного флота имеют в своём распоряжении порядка десяти единиц новейшей арктической техники на гусеничном ходу. Она способна совершать многокилометровые марши по сложнопересеченной местности с глубоким снежным покровом и большим количеством рек и водоёмов, самостоятельно прокладывая маршрут при отсутствии дорог.

Кухня арктическая КА-250/30ПМ предназначена для приготовления и транспортирования горячей пищи из двух блюд и кипятка до 250 человек, питающихся в полевых условиях.

Хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ предназначена для производства в полевых условиях формового пшеничного, ржано-пшеничного хлеба на 650-700 чел/сутки.

Цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ предназначена для транспортировки, кратковременного хранения и выдачу 10 000 литров питьевой воды при температурах окружающего воздуха, характерных для Арктических условий. Особенностью цистерны арктической является применение в её конструкции системы ультрафиолетового обеззараживания воды, что существенно улучшает санитарно-эпидемиологические характеристики качества выдаваемой воды.

Вся техника обеспечивает приготовление пищи для личного состава при температуре окружающей среды до минус 50ºС, с возможностью кратковременной работы при предельных значениях температуры минус 60ºС, а также при относительной влажности воздуха до 98%.

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