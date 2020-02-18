18.02.2020 (10:32)

В обучении курсантов Дальневосточного ВОКУ применяется экстремальный вид спорта – скиджоринг

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище освоено новое направление в подготовке курсантов для горных и арктических подразделений. В его основе экстремальный вид ездового спорта - скиджоринг, во время которого курсанты оттачивают навыки скоростного катания на лыжах в сцепке за лошадьми.

Курсанты совершают заезды со скоростью до 40 км/ч и преодолением различных препятствий. Также проходят тренировки совершения маршей на лыжах несколькими стрелками в одной сцепке за лошадьми.

Скиджоринг помогает курсантам уверено действовать на лыжах, привыкать к управлению лошадьми, а также отрабатывать тактические приемы быстрой бесшумной переброски групп в зимних условиях.

На недавно проведенных в Благовещенске соревнованиях по скиджорингу на лошадях курсанты ДВОКУ показали высокие результаты во всех номинациях данного вида спорта.

Справочно: Скиджоринг – экстремальный вид ездового спорта, во время которого гонщик двигается, уцепившись за собачью упряжку или лошадь. Лошадь движется по середине трассы, по краям которой расположены различные препятствия: трамплины, слаломные «змейки» и другие. Лыжникам необходимо их преодолеть без падений.

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