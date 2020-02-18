18.02.2020 (09:53)

Подразделения армейского корпуса ЧФ совершили марш в позиционные районы в рамках двустороннего ротного тактического учения

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) совершили марш на полигон Опук, где пройдет двустороннее ротное тактическое учение (ДРТУ).

По замыслу ДРТУ, подразделение в обороне должно будет обеспечить защиту занятого участка побережья, а подразделение в нападении – выполнить действия по высадке морского десанта, захвату и удержанию плацдарма.

Для выполнения поставленных задач военнослужащие армейского корпуса совершили марш в составе колонн военной и специальной техники в назначенные позиционные районы.

Рота в обороне выполнила норматив по занятию позиций и оборудованию противодесантной обороны на полигоне Опук.

Рота в нападении разделилась на две тактические группы и совершила марш к местам погрузки. Первая группа выполнила погрузку на большой десантный корабль в Новороссийской военно-морской базе для высадки морского десанта. Вторая группа прибыла на один из аэродромов на Кавказском побережье для погрузки в вертолёты с целью высадки воздушного десанта одновременно с морским.

В учении задействовано более 500 военнослужащих, около 100 единиц военной и специальной техники, большой десантный корабль «Саратов», армейская авиация Южного военного округа и беспилотные летательные аппараты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Основным этапом двустороннего ротного тактического учения станет бой за высадку морского и воздушного десантов с выполнением практических стрельб из штатного вооружения подразделений.

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