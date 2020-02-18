18.02.2020 (09:32)

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Эпрон» выполняет поиск военной техники времён Великой Отечественной войны в море

Экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота вышел в море для продолжения поисковых работ по обнаружению и подъёму с морского дна военной техники времён Великой Отечественной войны.

Накануне экипаж судна совершил переход из пункта базирования к месту поиска и занял район, назначенный для обследования морского дна в акватории Чёрного моря. Местоположение всех найденных на дне моря объектов наносится на карты и обследуется водолазными специалистами, после чего решение о подъёме военной техники или её фрагментов принимается специальной комиссией.

Мониторинговые работы на больших глубинах осуществляются с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, стоящего на вооружении спасательного судна.

Ранее экипаж сс «Эпрон» завершил работы по подъёму из-под воды фрагментов фюзеляжа пикирующего бомбардировщика «Пе-2» времён Великой Отечественной войны.

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