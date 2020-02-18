Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2020 (09:32)

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Эпрон» выполняет поиск военной техники времён Великой Отечественной войны в море

Экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота вышел в море для продолжения поисковых работ по обнаружению и подъёму с морского дна военной техники времён Великой Отечественной войны.

Накануне экипаж судна совершил переход из пункта базирования к месту поиска и занял район, назначенный для обследования морского дна в акватории Чёрного моря. Местоположение всех найденных на дне моря объектов наносится на карты и обследуется водолазными специалистами, после чего решение о подъёме военной техники или её фрагментов принимается специальной комиссией.

Мониторинговые работы на больших глубинах осуществляются с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, стоящего на вооружении спасательного судна.

Ранее экипаж сс «Эпрон» завершил работы по подъёму из-под воды фрагментов фюзеляжа пикирующего бомбардировщика «Пе-2» времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Для российских военных в Таджикистане открылся пункт оцифровки документов в рамках проекта «Дорога памяти»
В Якутии продолжается сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны в рамках акции «Дорога памяти»
Военнослужащие ЦВО подготовят к 9 Мая книгу, посвященную уральским разведчикам-мотоциклистам
Снайперские пары Каспийской флотилии принимают участие в отборочном этапе конкурса АрМИ-2020 «Снайперский рубеж» в Краснодарском крае

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false