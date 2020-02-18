18.02.2020 (09:26)

В Туле завершился всероссийский турнир по каратэ памяти героев тульского гвардейского соединения ВДВ

В городе-герое Туле состоялся всероссийский турнир по каратэ среди детей в возрасте от 3 до 17 лет, который был организован при поддержке командования Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и посвящен памяти ее героев, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга. Турнир прошел на базе универсального спортивного комплекса «Новое поколение».

Сразу на трех татами состоялись поединки между спортсменами. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Москвы, Липецка, Калуги, Воронежа, Орла, Самары и команды хозяев турнира из Тулы. Всего в соревнованиях приняло участие около 250 спортсменов.

Для зрителей и спортсменов бойцы разведывательного подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ продемонстрировали показательное выступление с элементами армейского рукопашного боя и силовыми приемами.

Перед началом соревнований к участникам и гостям с приветственным словом обратился Герой Российской Федерации, заместитель командира Тульского соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов и другие почетные гости.

От всех почетных гостей Турнира прозвучали теплые слова приветствия в адрес участников и организаторов турнира.

Командование соединения проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни и повышения престижа военной службы в Воздушно-десантных войсках.

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