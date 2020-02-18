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18.02.2020 (09:05)

Артиллеристы ВВО в Забайкалье готовятся к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества

Артиллеристы ВВО в Забайкалье готовятся к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества. Для праздничного салюта в Чите, в честь Дня защитника Отечества 23 февраля будут задействованы военнослужащие внештатного салютного дивизиона артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. Планируется израсходовать более 400 холостых боеприпасов и фейерверочных выстрелов.

Личный состав артиллерийских подразделений приступил к практическим тренировкам, в ходе которых будет достигнута слаженность действий номеров расчетов орудий в составе огневых  взводов, а затем дивизиона. На завершающей тренировке будет произведено несколько залпов холостым боеприпасом из артиллерийских орудий, входящих в состав салютного дивизиона, для отработки синхронности выстрелов.

Залпы произведут четыре 152-мм гаубицы 2А65 «МСТА-Б» и три салютные установки 2А30. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, салютные установки для запуска фейерверочных зарядов.

Всего для производства салютов в ВВО будет израсходовано более 4 тыс. салютных зарядов и холостых боеприпасов.

В столице Забайкалья праздничный салют состоятся 23 февраля в 21.00 по местному времени.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники
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