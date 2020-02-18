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18.02.2020 (08:59)

На общевойсковом полигоне под Хабаровском состоялись боевые стрельбы артиллерии ВВО

На общевойсковом полигоне Князе-Волконский под Хабаровском в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа состоялись тренировки по стрельбе и управлению огнем расчетов самоходных артиллерийских орудий и минометов мотострелкового соединения ВВО.

Практические занятия с личным составом проводились одновременно по нескольким дисциплинам, в частности тактической, технической, разведывательной, метеорологической и баллистической подготовке.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по подготовке ПТРК к бою, ведению радиолокационной разведки, определению установок для стрельбы.

В ходе боевой стрельбы расчеты САУ «Гвоздика» прямой наводкой уничтожили цели на удалении до 500 метров, для разведки целей применялся БЛА «Орлан-10». Огневую поддержку артиллеристам оказали расчеты минометов «Сани».

Пресс-служба Восточного военного округа
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